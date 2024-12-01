Российские войска продолжили наступление в Курской области – ISW

Армия РФ продолжает наступать в Курской области. В частности, бои шли у Новоивановки, Дарьино и Нижнего Клина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Что происходит на Курщине

Как отмечают аналитики, 30 ноября российские войска продолжили наступление на главном украинском выступлении в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российские милблогеры утверждали, что оккупанты продвинулись вблизи Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и Дарьино, а также в восточном Толстом Луге (оба юго-восточнее Коренево) и захватили остальное Дарьино, но ISW не нашло подтверждения этих утверждений. Российские источники утверждали, что бои продолжались:

юго-восточнее Коренево возле Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино и Нижнего Клина;

северо-западнее Суджи у Свердликова;

к югу от Суджи возле Плехова.

Старший унтер-офицер роты ВСУ, действовавшей на Курском направлении, 30 ноября сообщил, что российские войска в основном ведут штурм пешком группами по три-пять человек и прекратили использование тяжелой техники после разрушительных украинских ударов, а с использованием вездеходов (квадроциклов), мотоциклов и боги.

Офицер отметил, что российские войска сосредотачивают силы резерва в 5-7 километрах от линии фронта, но украинские удары мешают российским войскам проводить ротацию. Сообщается, что в Курской области действуют подразделения 40 отдельной морской пехотной бригады и 810 отдельной морской пехотной бригады.

"Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях в Глушковском районе западнее основного украинского выступления 30 ноября", — завершили в ISW.

Напомним, Силы обороны Украины в Курщине сковали около 50 тысяч российских военных. Это была одна из задач.

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