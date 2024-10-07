Российские войска продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области – ISW

Российская оккупационная армия 6 октября продвинулась к главному украинскому выступлению в Курской области.

Об этом говорится в отчете ISW.

Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 6 октября, российские войска недавно продвинулись восточнее Кременного и юго-восточнее Журавли.

Россияне пропагандисты утверждают, что оккупационная армия продвинулась вблизи Плехово, но ISW не нашла визуального подтверждения этого утверждения.

"Русские войска продолжали наступление юго-восточнее Коренево в районе Дарьино и Николаево-Дарино, а также в районе Любимовки и Плехово ", — указано в сообщении.

Домой, украинские Вооруженные силы удерживают свои позиции, которые им удалось занять во время наступления в Курской области. Впрочем, ситуация в этом регионе изменилась.

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