- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 112
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские войска продвинулись на двух участках фронта: подробности
Враг продвинулся вблизи Федоровки и Синельниково.
Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили об очередных изменениях на карте боевых действий. Зафиксировано продвижение российских оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов в разных секторах фронта.
Об этом сообщили в DeepState.
Согласно обновленным данным, врагу удалось улучшить свое тактическое положение в следующих районах:
Вблизи Федоровки зафиксировано продвижение вражеских сил на Донецком направлении.
Вблизи Синельникова: враг имел успех на участке фронта в Харьковской области.
Напомним, город Гуляйполе Запорожской области почти в серой зоне, но враг не может завести подразделения для закрепления.
По оценке военного эксперта Павла Нарожного , активизация российских войск на Гуляйпольском направлении связана не только с попытками захватить город, но прежде всего со стремлением взять под огневой контроль ключевые логистические пути Сил обороны Украины, ведущие в сторону Покровска и Константиновки.