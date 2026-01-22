ТСН в социальных сетях

Российские войска продвинулись на двух участках фронта: подробности

Враг продвинулся вблизи Федоровки и Синельниково.

Руслана Сивак
Армия РФ

Армия РФ / © Associated Press

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили об очередных изменениях на карте боевых действий. Зафиксировано продвижение российских оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов в разных секторах фронта.

Об этом сообщили в DeepState.

Согласно обновленным данным, врагу удалось улучшить свое тактическое положение в следующих районах:

  • Вблизи Федоровки зафиксировано продвижение вражеских сил на Донецком направлении.

  • Вблизи Синельникова: враг имел успех на участке фронта в Харьковской области.

Напомним, город Гуляйполе Запорожской области почти в серой зоне, но враг не может завести подразделения для закрепления.

По оценке военного эксперта Павла Нарожного , активизация российских войск на Гуляйпольском направлении связана не только с попытками захватить город, но прежде всего со стремлением взять под огневой контроль ключевые логистические пути Сил обороны Украины, ведущие в сторону Покровска и Константиновки.

