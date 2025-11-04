ТСН в социальных сетях

Российские войска продвинулись на фронте: детали от DeepState

Россияне имеют успехи на Донбассе.

Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 4 ноября. Армия РФ имеет продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

Речь идет о продвижении окупантов вблизи 3-х населенных пунктов и внутри еще одного города.

«Враг продвинулся вблизи Боровской Андреевки, Карповки, Казацкого и Покровска», — говорится в материале.

Боровская Андреевка

Боровская Андреевка

Карповка

Карповка

Казацкое

Казацкое

Покровск

Покровск

Как отмечали ранее в ISW, войска РФ продвигаются в направлении Покровска. Аналитики показали соответствующие карты.

Фиксируется продвижение в южной части Мирнограда, расположенного восточнее Покровска, а также в восточном Родинском, что к северу от Покровска.

«Оккупанты пытаются установить оборону в неопределенных районах города», — сообщили в Институте.

Напомним, в ГУР МО сообщили о деталях операции в Покровске .

«Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР», — говорится в сообщении.

