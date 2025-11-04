- Дата публикации
Российские войска продвинулись на фронте: детали от DeepState
Россияне имеют успехи на Донбассе.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 4 ноября. Армия РФ имеет продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
Речь идет о продвижении окупантов вблизи 3-х населенных пунктов и внутри еще одного города.
«Враг продвинулся вблизи Боровской Андреевки, Карповки, Казацкого и Покровска», — говорится в материале.
Как отмечали ранее в ISW, войска РФ продвигаются в направлении Покровска. Аналитики показали соответствующие карты.
Фиксируется продвижение в южной части Мирнограда, расположенного восточнее Покровска, а также в восточном Родинском, что к северу от Покровска.
«Оккупанты пытаются установить оборону в неопределенных районах города», — сообщили в Институте.
Напомним, в ГУР МО сообщили о деталях операции в Покровске .
«Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР», — говорится в сообщении.