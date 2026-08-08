Российские войска продвинулись вблизи Константиновки - DeepState

Константиновка / © Associated Press

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Российские оккупационные войска имеют продвижение вблизи Константиновки Донецкой области .

Об этом сообщил аналитический проект DeepState .

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«Враг продвинулся близ Константиновки», — говорится в сообщении.

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Аналитики также обновили карту боевых действий, обозначив изменения на этом участке фронта.

Официальную информацию от Генерального штаба ВСУ по этому продвижению пока не обнародовали.

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Напомним, Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования.

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Как сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от Запорожья. Ближайшее к областному центру – Ореховское направление.

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