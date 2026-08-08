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- Украина
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Российские войска продвинулись вблизи Константиновки - DeepState
Аналитики сообщили об изменениях на линии фронта Донецкой области.
Российские оккупационные войска имеют продвижение вблизи Константиновки Донецкой области .
Об этом сообщил аналитический проект DeepState .
«Враг продвинулся близ Константиновки», — говорится в сообщении.
Аналитики также обновили карту боевых действий, обозначив изменения на этом участке фронта.
Официальную информацию от Генерального штаба ВСУ по этому продвижению пока не обнародовали.
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Напомним, Владимир Путин заявил о якобы захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. В ВСУ опровергли эту информацию, назвав ее очередным фейком.
К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о якобы захвате Константиновки. Он отметил, что если город под контролем РФ, то у Путина не будет проблем встретиться там с ним для дипломатического урегулирования.
Как сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, российские подразделения находятся примерно в 30 километрах от Запорожья. Ближайшее к областному центру – Ореховское направление.