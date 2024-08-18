Российские войска пытались прорваться в сторону Торецкого: чем все закончилось

Оккупанты потеряли много техники.
В воскресенье, 18 августа, армия РФ пыталась прорвать позиции украинских Вооруженных сил и продвинуться в Торецк Донецкой области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Также российские войска совершили массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное. ВСУ удалось отразить штурм россиян.
"Оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались продвинуться в сторону Торецкая. Наши воины отразили вражескую атаку. Потери позиций не допущены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время боя было уничтожено десять единиц техники и обезврежено 68 российских окупантов, из них — 41 безвозвратно.
Напомним, наступление РФ продолжается в Донбассе. Аналитики ISW считают, что оккупанты не смогут бесконечно долго удерживать наступательную инициативу на всей территории на востоке.
Читайте также:
- Армия РФ вплотную приблизилась к Покровску: какое расстояние до города
- Армия РФ быстро продвигается на Донбассе: жителей трех городов просят уезжать
- "Люди похоронены на огородах и в абрикосовых садах": волонтер описала сложную ситуацию в Донецкой области