Российские войска пытались прорваться в сторону Торецкого: чем все закончилось

В воскресенье, 18 августа, армия РФ пыталась прорвать позиции украинских Вооруженных сил и продвинуться в Торецк Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Также российские войска совершили массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное. ВСУ удалось отразить штурм россиян.

"Оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались продвинуться в сторону Торецкая. Наши воины отразили вражескую атаку. Потери позиций не допущены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя было уничтожено десять единиц техники и обезврежено 68 российских окупантов, из них — 41 безвозвратно.