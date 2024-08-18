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Российские войска пытались прорваться в сторону Торецкого: чем все закончилось

Российские войска пытались прорваться в сторону Торецкого: чем все закончилось

Торецк / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли много техники.

В воскресенье, 18 августа, армия РФ пыталась прорвать позиции украинских Вооруженных сил и продвинуться в Торецк Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Также российские войска совершили массированную атаку в районе населенных пунктов Северное и Железное. ВСУ удалось отразить штурм россиян.

"Оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались продвинуться в сторону Торецкая. Наши воины отразили вражескую атаку. Потери позиций не допущены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя было уничтожено десять единиц техники и обезврежено 68 российских окупантов, из них — 41 безвозвратно.

Напомним, наступление РФ продолжается в Донбассе. Аналитики ISW считают, что оккупанты не смогут бесконечно долго удерживать наступательную инициативу на всей территории на востоке.

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