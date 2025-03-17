Российские войска пытаются зайти на территорию Сумщины: в ГПСУ назвали опасность

Армия Российской Федерации пытается проникнуть на территорию Украины через Сумскую область. Для этого оккупанты используют разную тактику: задействуют и штурмовиков, и диверсионные группы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, в направлении населенных пунктов Новенькое, Журавка, Басовка оккупанты применяют малые штурмовые группы, чтобы максимально накопить свои силы на территории Украины и расширить зону боевых действий. Этот участок границы касается непосредственно Курщины, подчеркнул Демченко.

"В направлении Новенького, Журавки враг применяет малые штурмовые группы, которые уничтожаются украинскими военными еще на подступе к границе, или на территории Украины, если оккупанты успели на нее зайти", — сообщил представитель Госпогранслужбы.

Кроме того, на севере Сумской области не прекращаются активные попытки мероприятия враждебных диверсионно-разведывательных групп. В то же время, для других участков границы с Россией в пределах этой области есть риск попыток мероприятия ДРГ. Одна из них еще на подступе к границе была обнаружена фактически в Сумском районе. Впрочем, уточнил Демченко, это другой участок, не имеющий отношения к событиям на Курщине.

Демченко говорит, что задачи российских ВРГ отличаются от штурмовых групп, действующих в районе приграничья с Курщиной. Диверсионные группы пытаются разоблачить расположение Сил обороны, либо нанести поражение по позициям ВСУ собственными силами, либо миновать местность.

Как сообщалось, по информации президента Украины Владимира Зеленского, вдоль восточной границы Россия накапливает войска. Это свидетельствует о том, что оккупанты стремятся нанести удары по территории Сумской области.

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