Российские войска снова атаковали Харьков: есть пострадавшие

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков боевым беспилотником. Под ударом оказался Основенский район города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, сейчас известно о по меньшей мере двух пострадавших. Все обстоятельства атаки уточняются.

Реклама

На месте работают экстренные службы. Информация о возможных разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

