Российские войска снова атаковали Харьков: есть пострадавшие

Удар дроном по Харькову: в Основянском районе есть пострадавшие.

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков боевым беспилотником. Под ударом оказался Основенский район города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, сейчас известно о по меньшей мере двух пострадавших. Все обстоятельства атаки уточняются.

На месте работают экстренные службы. Информация о возможных разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев: повреждены дома, авто и трамвайные пути.

В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

