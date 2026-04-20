- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские войска снова атаковали Харьков: есть пострадавшие
Удар дроном по Харькову: в Основянском районе есть пострадавшие.
Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков боевым беспилотником. Под ударом оказался Основенский район города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, сейчас известно о по меньшей мере двух пострадавших. Все обстоятельства атаки уточняются.
На месте работают экстренные службы. Информация о возможных разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев: повреждены дома, авто и трамвайные пути.
В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.