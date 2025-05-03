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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российские войска совершили авиаудар по Сумщине: что известно

По информации властей, информации о потерпевших нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели / © Associated Press

Ночью на субботу, 3 мая, российские войска нанесли авиационный удар по Сумской области. Повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по территории Шосткинского общества", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили.

Как сообщалось, ночью 3 мая россияне атаковали Украину ударными дронами. Работали силы ПВО в некоторых регионах.

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