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- Украина
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Российские войска совершили авиаудар по Сумщине: что известно
По информации властей, информации о потерпевших нет.
Ночью на субботу, 3 мая, российские войска нанесли авиационный удар по Сумской области. Повреждены объекты инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"Сегодня ночью враг нанес авиационный удар по территории Шосткинского общества", - говорится в сообщении.
В результате российской атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили.
Как сообщалось, ночью 3 мая россияне атаковали Украину ударными дронами. Работали силы ПВО в некоторых регионах.