Российские войска у границ Украины: опубликованы новые спутниковые снимки

Скопление военной техники РФ зафиксировано под Курском и Брянском.

Спутниковые снимки зафиксировали перемещение российских войск у границ Украины 9-14 декабря.

Об этом говорится в исследовании аналитиков DFRLab, опубликованном изданием Medium.

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С помощью общедоступных спутниковых снимков исследователи проследили передвижение российских войск с начала декабря и обнаружили, что подразделения Центрального военного округа "продолжают использовать железную дорогу, чтобы передвигать оборудование на сотни километров в направлении локаций возле украинской границы".

Digital Forensic Research Lab

В подписях к опубликованным фото отмечено, что скопление бронетехники, артиллерии и российских военных было зафиксировано под Курском и Брянском. Также наблюдатели отмечают движение войск России вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.

"Учитывая большое количество оборудования, которое накапливается возле границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть еще несколько других скрытых небольших лагерей в Курской и Брянской областях", — отмечает издание.

Анализ содержит данные о размещении российских войск по состоянию на 17 декабря.

Напомним, в последние дни Россия продолжала наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи на прошлой неделе.

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