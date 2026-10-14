Российские войска у Славянска и Краматорска: что сказал командующий Нацгвардией

Операция Вивальди

Реклама

Оборону Славянска удалось усилить, а на Краматорском направлении украинские военные сосредотачиваются, в частности, на противодействии российским управляемым авиабомбам и беспилотникам.

Об этом командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал в интервью Новости.LIVE.

Реклама

«Не несколько километров сто процентов», — так военный ответил на вопрос о том, на каком расстоянии российские войска находятся от Славянска и Краматорска.

Реклама

По словам командующего, после операции «Вивальди», проведенной Третьим корпусом, российские силы перегруппировываются. В настоящее время украинские военные должны использовать для дальнейшего укрепления оборонных позиций.

Пивненко также отметил необходимость развития технологических возможностей украинской армии. По его словам, Украина не может позволить себе большие потери среди военнослужащих, поэтому должна усиливать технологическую составляющую ведения боевых действий.

Напомним, российские Z-военкоры паникуют из-за продвижения ВСУ в районе Славянска. Ведь «Операция Вивальди» на Лиманском направлении не только сорвала планы РФ по широкому окружению «пояса крепостей», но и заставляет врага сворачивать наступление на Славянск и Краматорск.

Новости партнеров