Российские войска ударили авиабомбами по Купянску: какие последствия

В субботу, 3 февраля, около 6:00 оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре г. Купянск. Предварительно, без пострадавших.

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что враг, вероятнее всего, применил ФАБ-500 (фугасные авиабомбы) с универсальным модулем планирования и коррекции.

"Повреждены девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети, другая гражданская нежилая инфраструктура", – отметил Синегубов.

Напомним, 22 января российские кафиры в очередной раз ударили артиллерией по Купянску. В результате обстрела погиб один человек.

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