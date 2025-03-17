Российские войска ударили дронами по Одесской области: что известно

В ночь на понедельник, 17 марта, российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере, один человек получил травмы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В результате российской атаки в Одесском районе повреждены детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль.

Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы около 500 абонентов находятся без электроэнергии. Энергетики уже работают по ликвидации последствий.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Полтавскую область дронами. В результате падения обломков БпЛА применены аварийные отключения света в Кременчугском районе.

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