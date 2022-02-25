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Российские войска ударили из "Градов" по автобусам, которые ехали эвакуировать людей

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Российские войска ударили из "Градов" по автобусам, которые ехали эвакуировать людей

Фото из открытых источников

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Под обстрелы российских войск 25 февраля попали автобусы, ехавшие в Счастье Луганской области эвакуировать жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Автобусы, которые ехали к Счастью эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами", – говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что информация о пострадавших уточняется.

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