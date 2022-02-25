Российские войска ударили из "Градов" по автобусам, которые ехали эвакуировать людей

Российские войска ударили из "Градов" по автобусам, которые ехали эвакуировать людей

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Под обстрелы российских войск 25 февраля попали автобусы, ехавшие в Счастье Луганской области эвакуировать жителей.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Автобусы, которые ехали к Счастью эвакуировать жителей, попали под обстрелы. Российские оккупанты накрыли их "Градами", – говорится в сообщении.

Гайдай добавил, что информация о пострадавших уточняется.