Утром российские войска ударили по рынку Херсона: много погибших (страшные кадры)

Утром вторника, 1 октября, российские оккупанты ударили по центральной части Херсона. По меньшей мере пять человек погибли.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Утром оккупанты ударили по центральной части Херсона. К сожалению, есть погибшие и раненые", — подчеркнул руководитель ОВА.

Впоследствии Прокудин уточнил, что оккупанты атаковали рынок в центре Херсона.

"Под ударом оказались торговые точки, где утром херсонцы покупали или продавали продукцию. Известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое - ранены", - добавил чиновник.

Российские войска ударили по рынку в Херсоне

Как сообщалось, ночью россияне ударили по Украине "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 29 беспилотников.

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