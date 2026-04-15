Российские войска ударили по Киевщине: что известно о последствиях

Последствия атаки в Киевскую область. / © ГСЧС в Киевской области

В ночь на среду, 15 апреля, российская армия атаковала дронами Киевскую область. Вспыхнули пожары в двух районах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Последствия российской атаки были зафиксированы в двух районах области — Белоцерковском и Обуховском. Обошлось без пострадавших. Однако, возникли возгорания и разрушения.

В Белоцерковском районе занялись складские и производственные помещения. На Обуховщине возник пожар в частном жилом доме, а также повреждено хозяйственное сооружение.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник добавил, что сработали силы ПВО.

«Враг снова атаковал область дронами. В регионе работали наши силы ПВО — есть сбитые цели. И это главное, что спасло жизнь и сохранило критическую инфраструктуру. Пострадавших среди людей нет», — добавил чиновник.

Атака на Киевскую область - фото последствий

В Киевской области в результате атаки дронов повреждены предприятие и частные здания.

Ночная атака 15 апреля - последние новости

Напомним, ночью РФ нанесла тройной удар по Сумам. В городе оккупанты атаковали промышленную зону. При ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами РФ. Информации о потерпевших нет.

Кроме того, враг устроил ночной террор в Одесской области, попав в объекты портовой инфраструктуры. Вспыхнули пожары. Их удалось оперативно потушить, сейчас идет обследование поврежденных объектов и ликвидация последствий атаки.