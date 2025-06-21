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- Украина
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Российские войска ударили по Кременчугу: как выглядит город (фото)
Из-за обстрела Кременчуга россиянами 21 июня пострадали жилые кварталы города.
Ночью 21 июня Кременчуг снова находился под массированной атакой россиян. Ударные дроны и ракеты разных типов били по объектам энергетики.
Об этом сообщает мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Последствия уточняются, подробности обнародует Полтавская ОВА.
Повреждены частные и многоквартирные дома — выбиты окна, разрушение оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей горожан.
Кроме того, после атаки БпЛА фиксируют опасные "находки" - обломки дронов. Помните, что приближаться к ним ни в коем случае нельзя!
"В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней тяжести", - отметил председатель Полтавской ОВ Владимир Когут.
Что делать пострадавшим
Звоните на единственную городскую горячую линию по номеру 15-63.
Сообщите о характере и месте повреждений.
С вами свяжутся представители специальной городской комиссии — они зафиксируют все повреждения для дальнейшего решения вопросов помощи и возмещения.
"Несмотря ни на что, наша община держит строй! Помогаем ВСУ, обеспечиваем работу критической инфраструктуры города. Не паникуем. Вместе продолжаем работать на Победу!", - призвал мэр города.
Напомним, российские войска в ночь на 21 июня атаковали Кременчуг крылатыми ракетами. Они были выпущены из акватории Черного моря и через Николаевщину и Кировоградщина направлялись в сторону Кременчуга.
«Ракеты продолжают движение в Кировоградской области в направлении г.Кременчуг (Полтавщина)», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили, что РФ, вероятно, применила крылатые ракеты "Калибр".