Российские войска ударили по Кременчугу: как выглядит город (фото)

Атака на Кременчуг 21 июня

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Ночью 21 июня Кременчуг снова находился под массированной атакой россиян. Ударные дроны и ракеты разных типов били по объектам энергетики.

Об этом сообщает мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

Последствия уточняются, подробности обнародует Полтавская ОВА.

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Остановка "Крейдмаш" после атаки

Повреждены частные и многоквартирные дома — выбиты окна, разрушение оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей горожан.

Центр Кременчуга после атаки

Кроме того, после атаки БпЛА фиксируют опасные "находки" - обломки дронов. Помните, что приближаться к ним ни в коем случае нельзя!

Обломок после атаки на Кременчуг

"В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней тяжести", - отметил председатель Полтавской ОВ Владимир Когут.

Что делать пострадавшим

Звоните на единственную городскую горячую линию по номеру 15-63.

Сообщите о характере и месте повреждений.

С вами свяжутся представители специальной городской комиссии — они зафиксируют все повреждения для дальнейшего решения вопросов помощи и возмещения.

"Несмотря ни на что, наша община держит строй! Помогаем ВСУ, обеспечиваем работу критической инфраструктуры города. Не паникуем. Вместе продолжаем работать на Победу!", - призвал мэр города.

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Напомним, российские войска в ночь на 21 июня атаковали Кременчуг крылатыми ракетами. Они были выпущены из акватории Черного моря и через Николаевщину и Кировоградщина направлялись в сторону Кременчуга.

«Ракеты продолжают движение в Кировоградской области в направлении г.Кременчуг (Полтавщина)», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что РФ, вероятно, применила крылатые ракеты "Калибр".