Российские войска ударили по многоэтажке в Херсоне: детали

В среду, 22 ноября, оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. К сожалению, в результате атаки погиб человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Как отмечают в ведомстве, из-за попадания вражеского снаряда в одной из квартир дома вспыхнул пожар. Пожарные оперативно принялись тушить пламя. Но коварный враг атаковал повторно.

Несмотря на опасность, спасателям удалось ликвидировать пожар.

Последствия попадания в многоэтажку Херсона 22 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Отметим, в этот же день русские войска ударили по гимназии в Херсоне. К счастью, никто из людей не пострадал.

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