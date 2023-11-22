Российские войска ударили по многоэтажке в Херсоне: детали

Армия РФ в очередной раз атакует жилые кварталы города, убивая невинных людей.
В среду, 22 ноября, оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. К сожалению, в результате атаки погиб человек.
Об этом сообщает ГСЧС.
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Как отмечают в ведомстве, из-за попадания вражеского снаряда в одной из квартир дома вспыхнул пожар. Пожарные оперативно принялись тушить пламя. Но коварный враг атаковал повторно.
Несмотря на опасность, спасателям удалось ликвидировать пожар.
Отметим, в этот же день русские войска ударили по гимназии в Херсоне. К счастью, никто из людей не пострадал.
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