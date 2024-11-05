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Российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: детали

Российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: детали

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. / Фото: Associated Press

По меньшей мере, двое травмированных.

Утром 5 ноября российские военные нанесли удар по Запорожью. Произошло попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры. Предварительно ранены два человека", — говорится в сообщении чиновника.

По его словам, масштабы разрушений устанавливаются.

Как сообщалось, около 10:00 в Запорожье раздался взрыв. По информации Воздушных сил, была угроза ударов баллистики.

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