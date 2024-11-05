Российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: детали

По меньшей мере, двое травмированных.
Утром 5 ноября российские военные нанесли удар по Запорожью. Произошло попадание в объект инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры. Предварительно ранены два человека", — говорится в сообщении чиновника.
По его словам, масштабы разрушений устанавливаются.
Как сообщалось, около 10:00 в Запорожье раздался взрыв. По информации Воздушных сил, была угроза ударов баллистики.