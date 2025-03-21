Российские войска ударили по Одесской области: что известно (фото)

Поздним вечером 20 марта российские военные ударили беспилотниками по Одесской области. Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру. В результате атаки пострадали трое подростков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Россия снова атаковала Одесщину, пострадала гражданская инфраструктура. Вспыхнули масштабные пожары, горели торговый центр, магазины, повреждена многоэтажка", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Одесской ОВА информировали, что враг массированно атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

Фото

Последствия русских ударов по Одесской области. / Фото: ГУ ГСЧС в Одесской областе

Последствия русских ударов по Одесской области. / Фото: ГУ ГСЧС в Одесской областе

Последствия русских ударов по Одесской области. / Фото: ГУ ГСЧС в Одесской областе

Последствия русских ударов по Одесской области. / Фото: ГУ ГСЧС в Одесской областе

Последствия русских ударов по Одесской области. / Фото: ГУ ГСЧС в Одесской областе

Как сообщалось, ночью 21 марта враг атаковал украинские области беспилотниками. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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