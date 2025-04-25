Российские войска ударили по Павлограду: количество погибших растет (обновлено)

Атака РФ по Павлограду. / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Реклама

Из-за массированной атаки беспилотников ночью 25 апреля в Павлограде на Днепропетровщине загорелась многоэтажка. Предварительно есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Ранее сообщалось об одной погибшей - это 76-летняя женщина. Впоследствии чиновник проинформировал о двух жертвах.

Реклама

По его словам, шестеро пострадавших госпитализировали. Одна пациентка тяжелая, остальная – в состоянии средней тяжести. Также двум людям медпомощь оказали на месте. Среди них – 15-летняя девушка.

По словам Лысака, российская армия массированно атаковала область беспилотниками: 11 БПЛА уничтожила ПВО. Впрочем, без последствий не обошлось.

В частности, в результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Также враг попал по Никополю и Марганецкому обществу.

Напомним, минувшей ночью РФ ударила по Киеву. Кафиры попали ракетой по жилому дому. От постройки ничего не осталось. Известно о 12 погибших.

Дата публикации 12:12, 24.04.25 Количество просмотров 260 Появилось видео момента попадания российской ракеты в Киеве