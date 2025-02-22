Российские войска ударили по предприятию в Кировоградской области: что известно

В ночь на субботу, 22 февраля, российские военные атаковали беспилотниками промышленный объект в Кировоградской области. Прошло бех потерпевших.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Вражеская дроновая атака вновь не обошла нашу область. В Кировоградском районе есть попадание в одно из предприятий", — проинформировал он.

По словам чиновника, обошлось без погибших и пострадавших. Соответствующие службы работают на месте атаки.

Напомним, этой ночью россияне ударили по Украине беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 82 дрона. Также 55 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны.

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