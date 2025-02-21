Российские войска ударили по промышленному объекту в Полтавской области: фото последствий

Прошло без пострадавших.
В ночь на пятницу, 21 февраля, российские военные атаковали промышленный объект в Полтавской области. Возник масштабный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате российского удара по промышленному объекту", — говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, обошлось без пострадавших.
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Напомним, ночью 21 февраля войска РФ ударили дронами и баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Киевщина, Полтавщина и Харьковщина.