Российские войска ударили по промышленному объекту в Полтавской области: фото последствий

Прошло без пострадавших.

В ночь на пятницу, 21 февраля, российские военные атаковали промышленный объект в Полтавской области. Возник масштабный пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате российского удара по промышленному объекту", — говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, обошлось без пострадавших.

Фото

Последствия удара РФ по промышленному объекту в Полтавской области. / Фото: ГСЧС

Последствия удара РФ по промышленному объекту в Полтавской области. / Фото: ГСЧС

Напомним, ночью 21 февраля войска РФ ударили дронами и баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Киевщина, Полтавщина и Харьковщина.

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