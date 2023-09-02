Российские войска ударили по Угледару: есть погибшие и раненые

Сегодня, 2 сентября, российская армия нанесла, вероятно, авиационный удар по городу Угледар. Оккупанты попали в жилую застройку.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о последствиях

К сожалению, в результате мощного взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена. Их 19-летняя дочь и еще одна местная жительница в возрасте 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они госпитализированы в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Обстрел Угледара 2 сентября/Фото с телеграммы Офиса Генерального прокурора

Взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.

Обстрел Угледара 2 сентября/Фото с телеграммы Офиса Генерального прокурора

Правоохранительные органы приступили к производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Специалисты прилагают максимум усилий по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. Террористы неизбежно понесут ответственность за разрушенные судьбы украинцев.

Напомним, сегодня, 2 сентября, россияне также ударили по Краматорску. К счастью, никто из людей не пострадал.

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