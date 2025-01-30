Российские войска ударили по Украине дронами: сколько "Шахедов" уничтожила ПВО

В Сумах дрон влетел в жилой дом.

Ночью на 30 января российские военные атаковали Украину 81 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 37 целей. Также 39 дронов локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне нанесли удары дронами по направлениям: Курская, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарская.

"Подтверждены сбития 37-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотников пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесчина и Полтавщина. Были поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Кроме того, российский ударный БпЛА влетел в многоэтажку в Сумах, погибших.

Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. Вражеские беспилотники атаковали Украину с севера, востока и юга.

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