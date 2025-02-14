Российские войска ударили по Украине дронами: сколько "Шахедов" уничтожило ПВО

В нескольких областях были взрывы.

Ночью на пятницу, 14 февраля, армия РФ атаковала 133 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 73 дрона, а 53 цели были локационно утрачены.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:30 подтверждены убытки 73 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении командования.

В результате российской атаки беспилотников пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Харьковщина.

Военные сообщили, что этой ночью россияне атаковали БпЛА по направлениям Миллерово, Курска, Брянска, Шаталово, Приморско-Ахтарское.

Как сообщалось, этой ночью по Украине кружили вражеские беспилотники. В частности, в Киеве прогремели взрывы.

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