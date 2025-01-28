Российские войска ударили по жилищному сектору Чернигова: детали от власти (фото)

Информации о погибших или травмированных нет.

Ночью 28 января российская оккупационная армия ударила беспилотниками по жилищному сектору Чернигова. Произошли разрушения домов.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня армия России ударила беспилотниками по жилому сектору Чернигова. Повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, без жертв", — проинформировал чиновник.

Он отметил, что на месте работают специальные службы.

Последствия ударов

Последствия обстрела Чернигова 28 января. / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Последствия обстрела Чернигова 28 января. / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Последствия обстрела Чернигова 28 января. / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Последствия обстрела Чернигова 28 января. / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Как сообщалось, также этой ночью россияне ударили дронами по Одессе. Прошло без погибших. Впрочем, есть разрушение.

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