Российские войска ударили по жилой застройке Харькова: есть жертвы

Кроме того, есть травмированные местные жители.

Утром 1 февраля российская армия ударила по Харькову. Произошел "прилет" в пределах жилой застройки в Холодногорском районе. Погибла одна женщина.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове был "прилет", предварительно, в Холодногорском районе в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар", – проинформировал мэр.

Отметим, что глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о попадании в Харьковском и Берестинском районах.

По его словам, возник пожар в частном жилом доме. Предварительно удар по Харькову был совершен БПЛА типа "Шахед".

Отметим, впоследствии чиновники сообщили, что в результате вражеского удара погибла женщина, которой около 60 лет. Кроме того, количество пострадавших выросло до четырех.

Напомним, этим утром россияне попали в жилой дом в Полтаве. По меньшей мере три человека погибли.

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

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