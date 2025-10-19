Российские войска усилили атаки возле Покровска: детали от ISW

Покровск / © Getty Images

Российские оккупационные войска недавно продвинулись севернее Мирнограда (восточнее Покровска ). Милблогер с вражеской стороны заявил, что армия РФ продвинулась к улице Прокофьева в центре Покровска и к автомагистрали Т-0515 Покровск-Доброполье в микрорайоне Собачевка (юго-восточный Покровск). Но эта информация не подтверждена.

Об этом сообщает ISW.

Что происходит вблизи Покровска

Как пишут аналитики, русские войска атаковали под самим Покровском; к северу от Покровска у Родинского; северо-восточнее Покровска возле Миролюбовки, Новоэкономического, Красного Лимана; восточнее Покровска возле Мирнограда, Балагань, Луч; юго-восточнее Покровска возле Лисовки; к югу от Покровска у Новопавловки, Леонтовичей, Розы; и юго-западнее Покровска у Зверевого, Котлиного, Удачного и Молодецкого 17 и 18 октября. По сообщениям россиян, украинские войска совершили контратаку в микрорайоне Дурняк (юго-западный Покровск).

«На геолокационных видеозаписях, опубликованных 18 октября, видно, как украинские войска атакуют российские позиции к югу от Леонтовичей, что, по оценкам ISW, вероятно, было миссией инфильтрации. ISW оценивает, что это событие не продвинулось в передний край зоны боевых действий», — говорится в сообщении.

18 октября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что российские войска имеют количественное преимущество в живой силе к югу от Покровска, но не имеют полного контроля над этим районом, поскольку украинские войска продолжают контратаки. Речь шла о том, что:

украинские войска обнаруживают и уничтожают российские диверсионно-разведывательные подразделения, пытающиеся проникнуть в Покровск;

российские войска пытались проникнуть в Новопавловку 16 октября, используя неблагоприятные погодные условия;

за несколько недель до этого украинские войска успешно провели меры противодействия беспилотникам, чтобы предотвратить удары России по украинским наземным линиям связи в зоне ответственности корпуса, в результате чего российские войска значительно увеличили использование КАБов против украинского логистического обеспечения.

Ранее мы писали о том, сколько освобождено территорий и какие потери РФ в ходе операции под Покровском.

Так, с 21 августа Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 182,8 кв. км территории Покровского района. Еще 230,1 кв. км «зачищено» от вражеских диверсионно-разведывательных групп.

ВСУ удалось обезвредить не менее 13 945 российских захватчиков. Речь идет и о безвозвратных потерях, и о раненых, и о пленных. Также россияне потеряли 1289 единиц вооружения и военной техники (танки, ББМ, артсистемы, РСЗО, дроны и т.п.).