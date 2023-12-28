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Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон: что известно о последствиях

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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295
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Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон: что известно о последствиях

Обстрел Херсона / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты беспощадно лупят по Херсону.

Так, 28 декабря "прилетело" у жилого дома в Корабельном районе Херсона. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон

Взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна, повреждены стены, гараж и автомобиль.

Напомним, вечером 26 декабря россияне более 2 часов обстреливали город из всего, что имели. А около 6 вечера атаковали переполненный гражданскими железнодорожный вокзал города. Под обстрел попал эвакуационный поезд, в результате чего есть погибший и раненый.

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Дата публикации
Просмотры
295
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