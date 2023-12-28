Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон: что известно о последствиях

Так, 28 декабря "прилетело" у жилого дома в Корабельном районе Херсона. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон

Взрывной волной и обломками снарядов в доме выбило окна, повреждены стены, гараж и автомобиль.

Напомним, вечером 26 декабря россияне более 2 часов обстреливали город из всего, что имели. А около 6 вечера атаковали переполненный гражданскими железнодорожный вокзал города. Под обстрел попал эвакуационный поезд, в результате чего есть погибший и раненый.

Читайте также: