Российские войска в Покровске: защитники города сообщают о критической ситуации - УП

Защитники Покровска Донецкой области сообщают о критической ситуации в обороне города, в который просочилось уже две с половиной сотни оккупантов, которые вступают в стрелковые бои. Логистика находится под контролем вражеских дронов.

О такой ситуации рассказали журналистам «Украинской правды» офицеры двух бригад, которые воюют на этом направлении.

В издании напомнили, что еще в середине августа оккупанты повторно проникли в город и образовали несколько точек накопления, из которых они движутся дальше — в районе железной дороги, между Покровском и Гришиным, а также по линии Даченское-Новопавловка-Гнатовка.

Один из собеседников «УП» в бригаде, обороняющей город, сообщил о по меньшей мере 250 оккупантах, которые ведут бои на улицах Покровска.

При этом, по его словам, украинская «пехота практически отрезана от управления», а бойцы находятся на позициях без ротаций 2,5-3 месяца.

«Самая большая проблема — это то, что трудно проводить логистику. Часть дороги можно преодолеть на авто, но потом идти пешком 10-15 километров. И все это время нести БК, дроны, провизию. Вся дорога контролируется FPV-дронами на оптоволокне, очень много дронов-ждунов, дистанционного минирования, на котором ежедневно кто-то погибает», — рассказал офицер.

Другой собеседник «УП» отметил, что ситуация в Покровске развивается «по худшему сценарию», а в городе-спутнике Мирнограде она немного лучше.

«Покровск сыплется слишком быстро, мы такого не ожидали… Но если ляжет Покровск, то для гарнизона в Мирнограде выхода не будет. У нас логистика в Мирноград — более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно», — рассказал офицер.

В то же время офицер Сил обороны с позывным «Алекс» подтвердил, что ситуация в Покровске тяжелая, но отметил, что россияне в своих сводках «пофантазировали» с изображением продвижений.

«Сейчас СОУ временно стабилизировали ситуацию, противник уперся в рубежи, которые он не может пересечь и продолжать продвигать для полного захвата города», — подчеркнул он.

Напомним, недавно российская диверсионно-разведывательная группа смогла проникнуть в центр Покровска, где убила нескольких мирных жителей. Украинские защитники обнаружили захватчиков и уничтожили их.