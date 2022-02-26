Российские войска вышли на рубеж Скадовска и Голой Пристани: продолжаются ожесточенные бои

Российские войска вышли на рубеж Скадовска и Голой Пристани: продолжаются ожесточенные бои

Добровольцев призывают сопротивляться оккупантам.

Российским оккупационным войскам удалось выйти на Южном направлении Украины на рубеж Скадовска и Голой Пристани.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут ожесточенные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр", — говорится в сообщении.

В Генштабе призывают добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору.

Отмечается, что на направлении продолжаются ожесточенные бои

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