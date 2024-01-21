Российские войска захватили Крахмальное в 20 км северо-западнее Сватового — ISW

Геолокационные изображения, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские войска захватили Крахмальное (20 км северо-западнее Сватового), а российские милблогеры ранее утверждали, что украинские войска отошли с позиций вблизи населенного пункта.

Об этом сообщает Институт исследований войны ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что российские войска незначительно продвинулись восточнее Золотаровки (17 км к югу от Кременной).

Российские и украинские источники заявляли, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска близ Синьковки и Петропавловки; юго-восточнее Купянска возле Табаевки; северо-западнее Сватового близ Берестового; к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки; юго-западнее Кременной вблизи Григоровки и Серебрянского лесничества; и к югу от Кременной у Белогоровки и Верхнекаменского.

Сообщается, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии РФ (Западный военный округ) наступают на Купянском направлении, а подразделения 20-й общевойсковой армии (ЗВО) — на Лиманском направлении.

Аналитики ISW заявляют, что у города россияне теряют много бронетехники, но продвигаются. За три дня россияне потеряли 41 единицу бронетехники.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий говорит, что главная цель российских кафиров — это перерезание дороги и окружение Авдеевки. В то же время украинские Вооруженные силы отстаивают свои позиции на Авдеевском направлении.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что Россия провалила первоначальный план захвата Авдеевки. Он отметил, что продолжающиеся российские штурмы и атаки могут быть попытками добиться успеха в других местах.

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