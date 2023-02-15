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Российские воздушные шары над Украиной: в Сети показали, как они выглядят (фото)

Российские воздушные шары над Украиной: в Сети показали, как они выглядят (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Российские воздушные шары над Украиной: в Сети показали, как они выглядят (фото)

Фото из открытых источников

15 февраля над Киевом удалось сбить шесть таких воздушных целей кафиров.

В Сети показали фото, на которых изображены вражеские шары, которые Россия запускает по украинским городам последние два дня.

Фотографии публикуют телеграмм-каналы.

На кадрах видны сбитые российские воздушные цели. Скорее всего, украинские силы их уничтожили в среду, 15 февраля. Как видно на фото, к уголковому отражателю оккупанты прикрепили обычные белые воздушные шары.

Напомним, что 14 февраля в командовании Воздушных сил проинформировали о воздушных шарах над Украиной. Враждебные цели фиксировались над разными областями страны. Они могут быть разного размера (диаметром метр-полтора).

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

На следующий день, 15 февраля, воздушные цели также были замечены, в частности в центральных областях. Поэтому в некоторых регионах объявлялась воздушная тревога. В КМВА сообщили, что над Киевом в среду, 15 февраля, обнаружили шесть вражеских воздушных зондов. Часть из них была сбита системой ПВО.

В разведке объяснили, что пули с отражателями запущены оккупантами с целью выведать ПВО Украины и собрать данные.

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Дата публикации
Просмотры
7020
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