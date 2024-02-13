Российские захватчики атакуют Днепр ударными БпЛА: бьют по гражданской инфраструктуре

Российские захватчики вечером, 13 февраля, атаковали город Днепр ударными беспилотниками.

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Об этом сообщает Общественное.

Первые взрывы прогремели в городе примерно в 23:05.

В 23:23 Воздушные силы проинформировали о том, что в сторону Днепра движется российская ракета, а в 23:24 заявили о еще одной группе "шахедов", выпущенных по региону, — на этот раз со стороны Запорожской области.

В 23.44 Воздушные силы предупредили о движении еще одной ракеты в сторону Днепра. Впоследствии военные добавили, что "шахеды" двигаются на город с трех сторон.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что российские захватчики наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, в коммунальном предприятии "Днепропроводоканал" сообщили, что в связи с перебоями света остановлена насосная станция на жилмассиве Левобережный-3.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за обстрела Павлограда часть города обесточена, нет тепла и воды.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики нанесли ракетный удар по населенному пункту Люботин, что в Харьковской области.

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