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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 21 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что несколько групп беспилотников двигаются вдоль Николаевской и Кировоградской областей и держат северо-западный курс.

  • БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины, вектор движения северо-западный;
  • БпЛА на юге Кировоградщины в направлении Умани;
  • БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины;
  • Несколько групп в Харьковской области в направлении Полтавщины;
  • БПЛА зашли из Белгородской области через Сумщину, курс юго-западный;
  • БпЛА на западе Сумщины по направлению к Черниговщине, западным курсом.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ ударила по промышленному объекту в Тернополе.

Кроме того, мы также информировали, что россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами.

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