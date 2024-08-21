Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 21 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что несколько групп беспилотников двигаются вдоль Николаевской и Кировоградской областей и держат северо-западный курс.
- БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевщины, вектор движения северо-западный;
- БпЛА на юге Кировоградщины в направлении Умани;
- БпЛА на границе Полтавской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградщины;
- Несколько групп в Харьковской области в направлении Полтавщины;
- БПЛА зашли из Белгородской области через Сумщину, курс юго-западный;
- БпЛА на западе Сумщины по направлению к Черниговщине, западным курсом.
Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ ударила по промышленному объекту в Тернополе.
Кроме того, мы также информировали, что россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами.
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