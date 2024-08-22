Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 22 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники были отмечены на севере страны.
"Сумская область — угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.
В свою очередь мониторинговые каналы сообщают, что запуск БПЛА произошел с аэродрома "Халино" в Курской области.
Также сообщается, что зафиксированы три вражеских беспилотника, которые заходят на Сумщину курсом на Черниговщину и Полтавщину.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
Кроме того, мы также информировали, что армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область.
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