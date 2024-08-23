Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 23 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники были замечены на Полтавщине.
Также БПЛА зафиксировали в южной части Украины.
"Движение ударных БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс — северо-западный. Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что дроны атаковали Киевскую область.
Кроме того, мы также информировали, что армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область.
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