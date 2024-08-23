Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 23 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники были замечены на Полтавщине.

Также БПЛА зафиксировали в южной части Украины.

"Движение ударных БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс — северо-западный. Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны атаковали Киевскую область.

Кроме того, мы также информировали, что армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область.

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