Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 25 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что группа БПЛА двигается в акватории Черного моря в сторону южных регионов Украины.
"Группа шахедов в акватории Черного моря двигается курсом на север!" – говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы заявили, что зафиксировано движение от трех до шести беспилотников, которые двигаются в сторону Одесщины и Николаевщины.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему "Шахеды" наматывают хаотические круги Украины.
Кроме того, мы также информировали, что дроны атаковали Киевскую область.
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