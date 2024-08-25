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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 25 августа атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что группа БПЛА двигается в акватории Черного моря в сторону южных регионов Украины.

"Группа шахедов в акватории Черного моря двигается курсом на север!" – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы заявили, что зафиксировано движение от трех до шести беспилотников, которые двигаются в сторону Одесщины и Николаевщины.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему "Шахеды" наматывают хаотические круги Украины.

Кроме того, мы также информировали, что дроны атаковали Киевскую область.

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