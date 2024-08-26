Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 26 августа атакуют Украину удачными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумщину в направлении Полтавщины!" – говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщат о движении от двух до четырех беспилотников типа Shahed в направлении Миргорода.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские воины сбили "шахед" с вертолета Ми-8 с помощью пулемета.
Кроме того, мы также информировали, что дроны атаковали Киевскую область.
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