Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 26 августа атакуют Украину удачными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумщину в направлении Полтавщины!" – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщат о движении от двух до четырех беспилотников типа Shahed в направлении Миргорода.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские воины сбили "шахед" с вертолета Ми-8 с помощью пулемета.

Кроме того, мы также информировали, что дроны атаковали Киевскую область.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация