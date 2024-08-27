Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 27 августа атакуют Украину глупыми беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что новые группы беспилотников залетают в Украину через Херсонскую область и держат курс на Николаевщину, а БПЛА на севере Николаевщины двигаются на северо-запад.

Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.

Несколько групп Шахедов в Сумской области двигаются в западном направлении.

Несколько групп Шахедов на юге и севере Черниговщины курсом на Киевщину.

Несколько групп Шахедов на севере Полтавской области курсом на Миргород, Полтаву.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал причины, почему российские дроны стали дольше летать по территории Украины: военный.

Кроме того, мы также информировали, что в Киеве обломки беспилотника упали на дорогу, загорелись и уничтожили легковой автомобиль.

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