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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 27 августа атакуют Украину глупыми беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что новые группы беспилотников залетают в Украину через Херсонскую область и держат курс на Николаевщину, а БПЛА на севере Николаевщины двигаются на северо-запад.

  • Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.
  • Несколько групп Шахедов в Сумской области двигаются в западном направлении.
  • Несколько групп Шахедов на юге и севере Черниговщины курсом на Киевщину.
  • Несколько групп Шахедов на севере Полтавской области курсом на Миргород, Полтаву.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал причины, почему российские дроны стали дольше летать по территории Украины: военный.

Кроме того, мы также информировали, что в Киеве обломки беспилотника упали на дорогу, загорелись и уничтожили легковой автомобиль.

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