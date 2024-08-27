Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 27 августа атакуют Украину глупыми беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что новые группы беспилотников залетают в Украину через Херсонскую область и держат курс на Николаевщину, а БПЛА на севере Николаевщины двигаются на северо-запад.
- Несколько групп "Шахедов" на юге Винницкой области, курс на север.
- Несколько групп Шахедов в Сумской области двигаются в западном направлении.
- Несколько групп Шахедов на юге и севере Черниговщины курсом на Киевщину.
- Несколько групп Шахедов на севере Полтавской области курсом на Миргород, Полтаву.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал причины, почему российские дроны стали дольше летать по территории Украины: военный.
Кроме того, мы также информировали, что в Киеве обломки беспилотника упали на дорогу, загорелись и уничтожили легковой автомобиль.
Читайте также: