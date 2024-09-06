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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 6 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что БПЛА двигаются в Винницкой и Днепропетровской областях.

"Через Виннитчину "шахеды" двигаются в направлении Хмельницкой области! Днепропетровская область — угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.

Также в Воздушных силах сообщили об угрозе беспилотников в Тернопольской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские дроны охотятся на людей.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами.

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