Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 6 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что БПЛА двигаются в Винницкой и Днепропетровской областях.
"Через Виннитчину "шахеды" двигаются в направлении Хмельницкой области! Днепропетровская область — угроза ударных БпЛА!" – говорится в сообщении.
Также в Воздушных силах сообщили об угрозе беспилотников в Тернопольской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне российские дроны охотятся на людей.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами.
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