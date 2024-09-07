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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

В ночь на 7 сентября враг атакует Украину удачными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что несколько групп БпЛА в северной, западной и частях Черниговщины курс преимущественно западный.

  • Группы БпЛА на юге Сумщины двигаются в направлении Черниговской и Полтавской областей;
  • Группы БпЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области;
  • Группы БпЛА в Черкасской области, двигаются в направлении Киевской области;
  • Группы ударных БПЛА в Херсонской области двигаются в направлении Николаевской и Днепропетровской областей;
  • БПЛА на Николаевщине курс северо-западный (Винницкая область);
  • Группы ударных БПЛА на севере Одесщины двигаются в направлении Винницкой области;

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Львовщине произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА.

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