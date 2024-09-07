Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

В ночь на 7 сентября враг атакует Украину удачными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что несколько групп БпЛА в северной, западной и частях Черниговщины курс преимущественно западный.

Группы БпЛА на юге Сумщины двигаются в направлении Черниговской и Полтавской областей;

Группы БпЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области;

Группы БпЛА в Черкасской области, двигаются в направлении Киевской области;

Группы ударных БПЛА в Херсонской области двигаются в направлении Николаевской и Днепропетровской областей;

БПЛА на Николаевщине курс северо-западный (Винницкая область);

Группы ударных БПЛА на севере Одесщины двигаются в направлении Винницкой области;

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Львовщине произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА.

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