Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В ночь на 7 сентября враг атакует Украину удачными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что несколько групп БпЛА в северной, западной и частях Черниговщины курс преимущественно западный.
- Группы БпЛА на юге Сумщины двигаются в направлении Черниговской и Полтавской областей;
- Группы БпЛА на севере Киевской области в направлении Житомирской области;
- Группы БпЛА в Черкасской области, двигаются в направлении Киевской области;
- Группы ударных БПЛА в Херсонской области двигаются в направлении Николаевской и Днепропетровской областей;
- БПЛА на Николаевщине курс северо-западный (Винницкая область);
- Группы ударных БПЛА на севере Одесщины двигаются в направлении Винницкой области;
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Львовщине произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА.
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