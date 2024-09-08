Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 8 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники были зафиксированы в Харьковской области.

"Новые БпЛА в Харьковской области в направлении Чугуева", — говорится в сообщении.

В свою очередь мониторинговые каналы сообщают, что в сторону Чугуя направляются четыре враждебных БпЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Беларусь залетело восемь "Шахедов ".

Кроме того, мы ранее информировали, что вражеский дрон целился в здание Верховной Рады.

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