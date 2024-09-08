Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 8 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники были зафиксированы в Харьковской области.
"Новые БпЛА в Харьковской области в направлении Чугуева", — говорится в сообщении.
В свою очередь мониторинговые каналы сообщают, что в сторону Чугуя направляются четыре враждебных БпЛА.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Беларусь залетело восемь "Шахедов ".
Кроме того, мы ранее информировали, что вражеский дрон целился в здание Верховной Рады.
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