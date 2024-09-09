Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 9 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что беспилотники вошли в воздушное пространство Украины через Харьковскую область.

Вражеские БпЛА направляются в западном направлении на границы Черниговской и Полтавской областей в сторону Киевщины.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Беларусь залетело восемь "Шахедов ".

Кроме того, мы ранее информировали, что вражеский дрон целился в здание Верховной Рады.

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