Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 9 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что беспилотники вошли в воздушное пространство Украины через Харьковскую область.
Вражеские БпЛА направляются в западном направлении на границы Черниговской и Полтавской областей в сторону Киевщины.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Беларусь залетело восемь "Шахедов ".
Кроме того, мы ранее информировали, что вражеский дрон целился в здание Верховной Рады.
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