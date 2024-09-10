Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 10 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что. Вражеские беспилотники следуют из Полтавской области в Днепропетровскую.
Также вражеские БПЛА зафиксированы в Черниговской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области сбили "Шахед".
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина производит инновационные БПЛА и ракеты, не имеющие страны НАТО.
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