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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 10 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что. Вражеские беспилотники следуют из Полтавской области в Днепропетровскую.

Также вражеские БПЛА зафиксированы в Черниговской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области сбили "Шахед".

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина производит инновационные БПЛА и ракеты, не имеющие страны НАТО.

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