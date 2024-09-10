Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 10 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Также читайте Ночная атака РФ по Украине: сколько дронов и ракет сбила ПВО

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что. Вражеские беспилотники следуют из Полтавской области в Днепропетровскую.

Также вражеские БПЛА зафиксированы в Черниговской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области сбили "Шахед".

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина производит инновационные БПЛА и ракеты, не имеющие страны НАТО.

Читайте также: