Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 11 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщили, что группы враждебных БПЛА типа зафиксированы в южной части Сумщины в направлении Полтавщины.
"Сейчас несколько групп ударных БПЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, направление движения хаотично." – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что враг обстрелял шахту в Донецкой области, а в результате чего пострадал человек.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области в результате ударов российской армии ранены 11 человек.
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