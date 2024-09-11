Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 11 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что группы враждебных БПЛА типа зафиксированы в южной части Сумщины в направлении Полтавщины.

"Сейчас несколько групп ударных БПЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, направление движения хаотично." – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что враг обстрелял шахту в Донецкой области, а в результате чего пострадал человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области в результате ударов российской армии ранены 11 человек.

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