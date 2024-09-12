Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 12 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники фиксируются в ряде областей и двигаются по разным направлениям.

группа шахедов в Сумской области, курс юго-западный!

группа шахедов на Полтавщине, курс на мероприятие!

группа шахедов на Днепропетровщине! Курс западный!

группа шахедов в Кировоградской области! Курс на мероприятие!

группа шахедов в Николаевской области! Курс северо-западный!

группа шахедов в Херсонской области! Курс западный!

Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами", эксперт Жданов раскрыл цель Путина.

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