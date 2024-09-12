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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 12 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники фиксируются в ряде областей и двигаются по разным направлениям.

  • группа шахедов в Сумской области, курс юго-западный!
  • группа шахедов на Полтавщине, курс на мероприятие!
  • группа шахедов на Днепропетровщине! Курс западный!
  • группа шахедов в Кировоградской области! Курс на мероприятие!
  • группа шахедов в Николаевской области! Курс северо-западный!
  • группа шахедов в Херсонской области! Курс западный!

Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами", эксперт Жданов раскрыл цель Путина.

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