Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 12 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники фиксируются в ряде областей и двигаются по разным направлениям.
- группа шахедов в Сумской области, курс юго-западный!
- группа шахедов на Полтавщине, курс на мероприятие!
- группа шахедов на Днепропетровщине! Курс западный!
- группа шахедов в Кировоградской области! Курс на мероприятие!
- группа шахедов в Николаевской области! Курс северо-западный!
- группа шахедов в Херсонской области! Курс западный!
Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила разными ракетами и "Шахедами".
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами", эксперт Жданов раскрыл цель Путина.
Читайте также: