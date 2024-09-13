Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что беспилотники направляются на западную часть Украины через Кировоградскую и Черкасскую области.

"Шахеды" из Кировоградской области в Винницкую область, двигаются вдоль границ Черкасской и Винницкой областей на северо-запад. Группа "шахедов" на востоке Николаева курсом на северо-запад", — говорится в сообщении.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщили, что вражеские БпЛА через Винничину направляются на Хмельнитчину.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго отреагировало на "Шахед" возле Хмельницкой атомной станции.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами".

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