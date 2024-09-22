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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 13 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В воздушных силах заявили, что новая группа "Шахедов" на границе Херсонской и Николаевской областей.

  • Киевская область – облетает Киев со стороны Броваров.
  • "Шахеды" на Николаевщине курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" в Черкасской области курс западный.
  • "Шахеды" в Кировоградской области курс северо-западный.
  • "Шахеды" в Полтавской области рассредоточены по всей области курс юго-западный.

Кроме того, Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА для Житомирщины и Винницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики начали обрабатывать дроны неизвестным веществом.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ мощно поразили два военных арсенала РФ.

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