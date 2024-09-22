Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В воздушных силах заявили, что новая группа "Шахедов" на границе Херсонской и Николаевской областей.
- Киевская область – облетает Киев со стороны Броваров.
- "Шахеды" на Николаевщине курсом на юго-запад.
- "Шахеды" в Черкасской области курс западный.
- "Шахеды" в Кировоградской области курс северо-западный.
- "Шахеды" в Полтавской области рассредоточены по всей области курс юго-западный.
Кроме того, Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА для Житомирщины и Винницкой области.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики начали обрабатывать дроны неизвестным веществом.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ мощно поразили два военных арсенала РФ.
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