Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 13 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В воздушных силах заявили, что новая группа "Шахедов" на границе Херсонской и Николаевской областей.

Киевская область – облетает Киев со стороны Броваров.

"Шахеды" на Николаевщине курсом на юго-запад.

"Шахеды" в Черкасской области курс западный.

"Шахеды" в Кировоградской области курс северо-западный.

"Шахеды" в Полтавской области рассредоточены по всей области курс юго-западный.

Кроме того, Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БПЛА для Житомирщины и Винницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики начали обрабатывать дроны неизвестным веществом.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ мощно поразили два военных арсенала РФ.

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